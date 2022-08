Apple uppmärksammar nu att musikigenkänningsmjukvaran Shazam fyller 20 år med en spellista på Apple Music som listar varje års mest shazamade låt.

Listan är enligt följande.

Rolling in the Deep - Adele

Shape of You - Ed Sheeran

Hey, Soul Sister - Train

Crazy - Gnarls Barkley

Cheap Thrills - Sia

Blurred Lines (feat. T.I. & Pharrell) - Robin Thicke

Rather Be (feat.Jess Glynne) - Clean Bandit

Heaven - DJ Sammy & Yanou

Solo (feat. Demi Lovato) - Clean Bandit

Lean On (feat. MØ & DJ Snake) - Major Lazer

I Gotta Feeling - Black Eyed Peas

Roses (Imanbek Remix) - SAINt JHN

Astronaut in the The Ocean - Masked Wolf

Bring Me to Life - Evanescence

Dance Monkey - Tones And I

Youg Folks - Peter Bjorn and John

Somebody That I Used to Know (feat. Kimbra) - Gotye

I'm Yours - Jason Mraz

Lonely - Akon

I Don't Wanna Know (feat. Enya & P.Diddy) - Mario Winans

Tyvärr specifierar inte Apple Music vilka låtar som shamzades mest för de olika åren. Gissningsvis går det att koppla till det år som låten släpptes.

Shazam lanserades ursprungligen i augusti 2002 som en sms-tjänst i Storbritannien. Under 2008 blev Shazam en tidig app på App Store och under 2018 köpte Apple Shazam och integrerade dess funktion i Iphones kontrollcenter.

