Den 30 september är det premiär för The Greatest Beer Run Ever, en ny film på Apple TV Plus med Zac Efron, Russell Crowe och Bill Murray i de ledande rollerna.

Filmen utspelas 1967 och baseras på en sann historia om John ”Chickie” Donohue som vill leverera öl till sina kompisar. Det enda kruxet är att de är soldater som deltar i Vietnamkriget.

Så här ser trailern ut:

The Greatest Beer Run Ever har regisserats av Peter Farrelly och har producerats av Living Films i samarbete med Skydance Media.

Sedan tidigare finns det 15 långfilmer att se på Apple TV Plus, varav den senaste är den animerade filmen Tur (Luck).