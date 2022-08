En av nyheterna i de senaste betaversionerna av IOS 16 är att Apple har gjort det möjligt att visa återstående batteritid i procent även på enheter med en så kallad flärp.

I den sjätte betaversionen som släpptes under måndagen har Apple tagit bort kopplingen mellan batteriprocenten och strömsparläget, något som först uppmärksammades av Macrumors.

Även om Apple nu har åtgärdat ett av klagomålen mot funktionen finns det fortfarande en hel del kritiska synpunkter att ta ställning till.

I nuläget är det genomskinliga siffror mot en enfärgad bakgrund så länge det återstår mer än 20 procent. Är det mindre än så byter siffrorna färg samtidigt som bakgrunden blir genomskinlig, dessutom visas en röd stapel för säkerhets skull.

En av många som reagerat på den haltande logiken är Mikael Johansson som publicerat tre alternativa lösningar på Twitter:

Nothing wrong with what Apple released but I think I might’ve preferred something like Alternative A for the battery indicator pic.twitter.com/a44879RIFk