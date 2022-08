Innehållsförteckning

Hur Apples alltid-på-Iphone kommer att fungera

Vilka Iphones kommer att få en skärm som alltid är på?

En alltid-på-skärm var en av de mest eftertraktade funktionerna för Iphone 13 som aldrig blev verklighet, men det ser ut som att vår väntan snart är över. Under de senaste månaderna har flera bevis kommit i dager som pekar på en ständigt påslagen skärm i nästa Iphone – även om det förmodligen bara blir Iphone 14 Pro och Pro Max som får funktionen.

Bloombergs Mark Gurman förutsåg en alltid-på-skärm i Iphone 13 redan i juli 2021, något som även Max Weinbach trodde. Ingen hade rätt, trots att en alltid på-skärm har varit standard på Android-telefoner under en tid. Apple har utan tvekan väntat tills de var övertygade om att en skärm som alltid är på inte skulle inverka för mycket på batteritiden, något som de nu ser ut att bemästrat.

Att ha en skärm som alltid är på skulle innebära att Iphone kan visa information som tid, datum, widgets och aviseringar när telefonen inte används. För att stoppa skärmen från att tömma batteriet måste ljusstyrkan vara låg och färgerna dämpade, men det verkar som att Apple har ännu mer planerat. Här är allt vi vet om alltid på-skärmen i nästa Iphone.

Före tjuvtitten av IOS 16 på WWDC i år, sade Gurman att iOS 16 ”bygger ett framtida stöd för en alltid-på-låsskärm.” Nu när betaversionerna av iOS 16 och Xcode är ute dyker det upp mer information om hur Apple tar sig an utmaningen. Vi vet redan att Apple dramatiskt har ändrat låsskärmen i IOS 16, vilket verkar vara en föregångare till en alltid-på-skärm.

Den senaste Xcode 14-betan avslöjar hur Apple kan ändra gränssnittet för låsskärmen för att på så vis eliminera detaljer från widgets på skärmen. MacRumors Steve Moser skrev på Twitter att i betaversionen av Xcode visar en version som tar bort textur från grafik som normalt skulle visas på skärmen vid uppvaknande.

@filipeesposito

Messing around with lock screen widgets/accessory and Xcode SwiftUI preview is showing the always on display.

This circle is filled as red in my code.

Is it reported already? pic.twitter.com/cpTwloGCrp