Den kommande storfilmen Killers of the Flower Moon, som Apple köpt rättigheterna till, kommer att hoppa över Oscar-säsongen 2022 och istället ha premiär under 2023, rapporterar Deadline.

Killers of the Flower Moon, som baseras på David Granns bok med samma namn, handlar om flera mord på rika medlemmar i Osage-nationen efter att olja upptäckts i Oklahoma, USA på 1920-talet. Filmen regisseras av Martin Scorsese och i rollerna syns bland annat Leonardo Dicaprio och Robert DeNiro.

Premiären kan nu istället bli på filmfestivalen i Cannes 2023 följt av en fullsaklig premiär på biograferna genom Paramount. Något som enligt Deadline skulle kunna sätta standarden för hur streamingjättar släpper sina filmer framöver.