Apple TV Plus meddelar nu att For All Mankind är klar för en fjärde säsong.

For All Mankind är en av streamingstjänstens allra första tv-serier och skildrar en alternativ verklighet där rymdkapplöpningen mellan USA och Sovjetunionen aldrig tog slut. I rollerna syns bland annat Joel Kinnaman, Shantel VanSanten och Jodi Balfour.

Vad den fjärde säsongen kommer handla om är just nu okänt.

Inspelningarna kommer dra igång i augusti. När säsong fyra av For All Mankind kommer ha premiär återstår att se.

