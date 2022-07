Under veckan har Instagram implementerat en förändring som man tvingats fram till av Apple, rapporterar Tech Crunch. Nu kan användare av IOS-appen radera sitt Instagram-konto direkt från Instagram-appen, enligt en ny regel i App Store som säger att alla appar som erbjuder möjlighet att skapa konton också ska ge möjlighet att ta bort samma konto.

Regeln trädde i kraft 30 juni 2022, så Instagram väntade uppenbarligen till sista timmen med att införa detta.

Tidigare var Instagram-användare tvungna att logga in på Instagram via en webbläsare för att ta bort kontot. Nu kan användare antingen inaktivera eller radera ett konto via inställningarna i IOS-appen istället.