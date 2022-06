Enligt en ny sammanställning från Self Financial har filmerna och tv-serierna på Apple TV Plus det högsta genomsnittsbetyget när det gäller tjänster för strömmande video.

Utgår man för betygen från filmdatabasen Imdb har innehållet på Apple TV Plus ett snittbetyg på 7,08, vilket kan jämföras med 6,88 för HBO Max, 6,71 för Disney Plus, samt 6,62 för Netflix och Amazon Prime Video.

Uppdelat per genre har Apple TV Plus högst betyg när det gäller action, äventyr och krig, medan Netflix är bäst på fantasy och talk shows. När det gäller animation är det Amazon Prime Video som kommer etta.

När det gäller kvantitet är det en helt annan femma, där ligger nämligen Apple TV Plus i botten med endast 147 titlar. Som jämförelse har Netflix 6 475 titlar och HBO Max 3 503 titlar.

Undersökningen omfattar åtta amerikanska tjänster, så hur svenska alternativ som Viaplay och C More står sig i sammanhanget är oklart.