Den bästa kameran är den du har med dig är ett talesätt bland fotografer, och Iphones allt bättre kameror har gjort att hundratals miljoner människor alltid har med sig en vettig kamera. Det är många bra på att utnyttja – efter en semester eller helgdag har många telefonen full av bilder och video på allt som har hänt. De bästa bilderna kanske du delar på Facebook eller Instagram, några bilder och en och annan video kanske skickas till släkten.

Men för de flesta samlar dessa bilder och klipp mest damm. Kanske är du en ordentlig person som då och då går igenom biblioteket och rensar bort sånt du inte vill spara till eftervärlden. Vore det inte roligare om du kunde få till en rolig film eller två som du faktiskt kan dela med både släkt och vänner (eller bara se på själv då och då)?

Imovie på Ipad är det optimala verktyget för att snabbt klippa ihop en film du kan dela, i synnerhet när du är bortrest. Visst, Imovie finns även på Iphone, men den lilla skärmen är inte lika bra anpassad för videoredigering och kan snabbt bli irriterande. Med tanke på hur bra Ipad är som mediaspelare, e-boksläsare och så vidare är det många som tar med den på semestern, varför inte utnyttja den även som filmstudio?

Flytta dina filmklipp och bilder till Ipad

För att få in medierna du vill göra film av på Ipad från Iphone finns i princip två metoder: Antingen har du Icloud-biblioteket aktivt och låter allt synka via molnet, eller så skickar du utvalda bilder och klipp via Airdrop.

Icloud-biblioteket är normalt det enklare, men på semestern kanske du inte har obegränsad eller särskild snabb internetanslutning, så Airdrop kan vara det bättre alternativet. Välj de filer du vill skicka i Bilder på Iphone, tryck på Dela-knappen och sedan Airdrop. Välj din Ipad (som måste vara upplåst och inställd att ta emot filer via Airdrop). Godkänn överföringen om du får en fråga om det, och vänta tills den är klar.

Magisk film

I våras släppte Apple uppdateringar av Imovie med en ny funktion för att superenkelt skapa filmer av en samling klipp. Det kallas Magisk film och gör skäl för namnet. Allt du oftast behöver göra för att få en fullt duglig film, som inte är tråkigt långrandig, är att välja de klipp och foton du vill ha med, och låta appens maskininlärningsalgoritmer gå loss på dem.

Efter en stund har du en färdig film som du kan spela upp och se hur den blev. Har du gjort ett vettigt urval klipp och bilder behöver du kanske inte göra något mer än att ändra titeltexten som normalt läggs på i det första klippet.

För att göra det väljer du klippet med text i listan till vänster. Tryck sedan var som helst i klippet i förhandsvisningen till höger så öppnas redigeringsgränssnittet direkt till texten.

Teman och filter

Tryck på den lilla ikonen för magisk film uppe till vänster (filmrutor med ett par små stjärnor). Det öppnar inställningarna för filmen. Här kan du välja ett passande tema och även finjustera val av musik, typsnitt och textfärg samt lägga på ett filter på alla klipp. En del teman behöver laddas ned innan du kan använda dem.

Precis som på sociala plattformar som Tiktok och Instagram kan filter ge din film en helt annan känsla än normalt – eller bara hotta upp färgerna lite och göra att ditt sommarparadis ser ännu mer färgsprakande ut.

Lägg till och stuva om

Är du inte helt nöjd med filmen kan du ändra ordning på klippen Imovie har valt ut. Hugg tag i ett klipp och flytta det till en annan position i listan till vänster. Tyvärr följer inte titeltexten med om du placerar ett annat klipp först, så du måste manuellt ta bort och lägga till texten igen om du vill ändra det.

Tryck på plusknappen nere till vänster för att lägga till fler klipp eller bilder. Vi rekommenderar dock att du gör ditt urval så gott du kan innan du skapar den magiska filmen, eftersom du då får hjälp av ai:n att trimma och placera klippen.

När du är klar med projektet kan du exportera det med Dela-funktionen och till exempel ladda upp på sociala medier eller spara på Icloud Drive och dela en länk med släkten.