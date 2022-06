Den 12 augusti är det premiär för den nya miniserien Five Days at Memorial på Apple TV Plus.

Serien baseras på verkliga händelser och handlar om orkanen Katrinas förödande konsekvenser för ett sjukhus i New Orleans.

I rollerna syns Vera Farmiga, Robert Pine, Cherry Jones, Julie Ann Emery, Cornelius Smith Jr, Adepero Oduye, Molly Hager, Michael Gaston och W. Earl Brown.

Five Days at Memorial består av åtta avsnitt och vill du se alla i en följd kan du vänta till den 16 september då det sista avsnittet har publicerats.