Även om Airtag, enligt Apple-analytikern Ming-Chi Kuo, inte rönt så mycket uppmärksamhet sedan lanseringen, fortsätter leveranserna att öka. Enligt Kuos uppskattning nådde Airtag 20 miljoner leveranser år 2021, och kommer nå 35 miljoner enheter under 2022. Det skriver analytikern i ett Twitter-inlägg under söndagen.

Kuo tillägger att Apple lär utveckla en andra generation av enheten i framtiden, om leveranserna fortsätter öka.

Läs också! Apple skruvar upp volymen på Airtag

AirTag, which has not received much attention, has gradually grown in shipments since its release. Shipment estimations of AirTag reach about 20 mn & 35 mn units in 2021 & 2022, respectively. If AirTag shipments continue to grow, I believe Apple will develop the 2nd generation.