Apple har i många år hållit små workshops för barn i vissa av sina butiker under epitetet Apple Summer Camp. I år kommer företaget även hålla workshops för vuxna. Det kallas ”Apple Professional Learning Virtual Conferences” och är riktat mot lärare och andra i utbildningssektorn, men öppet för allmänheten.

Under tio dagar mellan nu och 21 juli hålls lika många olika workshops, uppdelade i tre olika pass. Du kan anmäla dig till så få eller många du vill. Samtliga kräver en Ipad för att medverka – vissa kräver även ytterligare appar.

Ämnena som behandlas rör alla lärande och skapande på olika sätt. Idag hålls till exempel ”Tap into your inner artist” med sessioner där du lär dig skissa på ikoner och emojis, rita självporträtt och ”skissanteckningar”. Andra workshops har teman kring musik, ljud och video, ar, vetenskap, matematik, kultur och historia, språk, tillgänglighet och programmering.

Passen är livesända från USA och hålls mellan 17:00 och 22:00 svensk tid. De är på engelska inklusive automatiskt genererade undertexter.