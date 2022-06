De flesta utvecklare av fotoappar har tyvärr hoppat på prenumerationståget med månads- eller årsavgifter. Du erbjuds möjligen ett par dagars fritt användande, med hopp om att du ska glömma vad du sajnat upp dig på, och apparna är sannerligen mindre brukbara i sitt gratisutförande. Varning är härmed utfärdad.

Faktum är att det finns fotointresserade Iphone-användare som inte ens vet vilken grundläggande redigering som ändå medges i IOS inbyggda app Bilder. Vill du inte riskera något – börja där! Men vill du mer än beskära, lägga standardfilter eller justera något tiotal parametrar kommer här fem mer varierade tips.

Snapseed

Med Snapseed kan du göra det mesta i redigeringsväg.

Google-utvecklade Snapseed är knappast spexig eller för Tiktok-generationen men faktiskt den bästa gratisappen för foto som du kan ladda ned och komma igång med direkt. Snapseed påminner om en trimmad version av IOS inbyggda Bilder-app men med långt fler detaljfunktioner, snyggare förinställda filter, lättjusterad färgbalans, kurvor och sådant, och möjlighet till dubbelexponering, retuschering och färgfix av valda delar av bilden.

Spara antingen som foton som kan återställas, och ångra redigeringar steg för steg – liksom i program som Photoshop – eller exportera bilder med permantenta ändringar. Du kan även lägga på texter i mängder av olika stilar. Rent, simpelt och snabbjobbat gränssnitt, till skillnad mot många andra mer invasiva lek-och-larv-appar. Och framför allt inget krångel och tjat om att låsa upp funktioner genom ett betalt abonnemang.

Afterlight - Fotoredigerare

Afterlight bjussar också på alla de sedvanliga inställningarna för bilder, ramar, texter med olika typsnitt, filter, texturer och effekter som ska efterlikna gammaldags film. Framför allt skänker en del av dess förinställda filter verkligen den rätta, sköna karaktären – vissa så klart bättre än andra – men de kan också justeras.

Lättnavigerat kameraläge med manuella kontroller för ISO, vitbalans och slutartid som på en riktig kamera, och ett tydligt vattenpass som hjälper dig att plåta rakt. Appen kan också hantera RAW-filer som du tagit med en annan kamera, om du inte har en Iphone 12 Pro eller senare. Du kommer snabbt och enkelt åt mängder av inställningar för ljuseffekter, färgskiftningar och dubbelexponering, och kan också ångra ändringar i bildredigering utan att ett redan förberett och pålagt textlager påverkas. För det mesta krävs dock ett abonnemang som kostar 35 kronor per månad, 215 kronor per år eller 389 kronor för att låsa upp hela rasket.

Picsart foto, videoredigerare

En mångsidig app som marknadsförs med följande slogan, ”Design på proffsnivå, ingen konstskola erfordras”, och även finns till Ipad och Mac med M1-chip. Förutom rätt hårt fokus på retusch och fix av selfies erbjuds goda möjligheter att spexa och flexa till andra bilder. Lägg på texter, ramar, linsöverstrålning och andra effekter, ta bort bakgrunder, rita med fri hand, eller lek bara och vrid om så att böljorna blå blir mer dramatiska.

Picsart har också Instagram-liknande funktionalitet via ett vidhängande community med påstådda 150 miljoner användare, med utmaningar där du kan tävla med din bildkonst för att kanske bli mikrokändis på kuppen. Klickar du bara bort lite störiga popup-rutor går en del funktioner att använda utan problem. Utöver det finns abonemmanget Gold, för att låsa upp samtliga funktioner, där en kort testperiod övergår till en kostand om 50 kronor per månad eller 399 kronor per år.

Facetune2 Editor by Lightricks

För dig som tar många självisar och vill ha hjälp med ditt utseende, för fixa till alla naturliga defekter så att du kan se ut som alla andra i sociala medier. Plastikoperera virtuellt din mun, näsa, haka och ögon utan att behöva uppsöka klinik, blek tänderna, ta bort finnar, applicera smink, lägg till bakgrunder, byt ut färg och mönster på kläder och piffa till bakgrunden.

Dess algoritmer är ganska långsamma på en äldre telefon och utvecklaren har börjat ta grovt betalt för sina mest populära funktioner – något som visserligen professionella influerare lär ha råd med. Det är lätt att luras att klicka på ett rätt dyrt abonnemang som kostar från 399 kr/år, så prova med försiktighet först. En tidigare version av Facetune, som funnits sedan 2016, finns också kvar för en engångskostnad om 45 kr.

Darkroom: Photo & Video Editor

Till sist en riktigt bra, snabb, smidig och fin app för såväl Iphone, Ipad och Mac – där namnet varslar om att de vill utmana Adobe och deras proffsiga bildredigeringsprogram Lightroom (som även det finns i utmärkta mobila versioner). Inställningarna känns igen från alla andra appar i genren, och för den som bara snabbt vill komma igång erbjuds en mängd förinställda, snygga filter.

En hedervärd funktion är den för att kopia en uppsättning lyckade redigeringar som gjorts på en bild, för att snabbt applicera dessa på andra bilder. Batchredigering av många bilder i ett svep ska också kunna ställas in med hjälp av Genvägar.

Det går att klicka sig förbi propåerna om registrering, även på Iphone, men appen är i oupplåst skick begränsad. Full tillgång kostar 59 kronor per månad, 369 kronor per år eller 795 kronor som engångsbelopp.

