Nu blir Google TV-appen tillgänglig för IOS-användare, rapporterar 9 to 5 Google. Appen har tidigare funnits till Android i ungefär två års tid.

Likt för Android ersätter den nya Google TV-appen den gamla Google Play Movies & TV-appen på IOS.

Google TV-appen låter dig ta del av filmer och tv-program som du köpt via Google eller andra digitala butiker som du synkroniserat med. Däremot kan IOS-användare inte köpa något innehåll direkt via appen utan behöver göra det via webben.

Det finns också stöd för att kontrollera Android TV OS-enheter via Google TV-appen till IOS.

Läs också: Chromecast med Google TV släpps i Sverige