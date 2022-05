Apple har beställt tio avsnitt av Las Azulas, en ny spanskspråkig tv-serie som kommer att visas på Apple TV Plus så småningom.

Las Azulas har inspirerats av verkliga händelser och handlar om de första kvinnliga poliserna i Mexiko i början av 1970-talet.

I huvudrollen som Maria ser vi Bárbara Mori, mest känd för sina insatser i La Negociadora, El Complot Mongol och La Mujer De Mi Hermano.

Serien spelas in i skrivande stund, så räkna med att det kan ta ett tag innan den dyker upp på Apple TV Plus.

Sedan tidigare finns ett antal spanskspråkiga serier på Apple TV Plus, däribland Acapulco och Now & Then.