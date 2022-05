Bloombergs Apple-reporter Mark Gurman skriver i sitt senaste Power On-nyhetsbrev att kommande IOS 16 kan komma att få en "Always On Display"-funktion för kommande Iphone 14 Pro och Iphone 14 Pro Max.

"Always On Display" är en funktion som gör att en enhet fortsätter visa viss information på bildskärmen även när enheten är i viloläge. Sedan tidigare finns funktionen i stor utstäckning på Android-mobiler.

Enligt Mark Gurman ska Apple planerat för att introducera funktionen redan i Iphone 13.

