2014 avslöjade Apple att det hade kommit överens med Beats om att förvärva företaget, och därmed hörlurarna under varimärket Beats by Dr Dre och musikströmningstjänsten Beats Music som snart bytte namn till Apple Music.

Förvärvet var och är fortfarande det största i Apples historia – tre miljarder dollar (idag värt knappt 30 miljarder kronor). Men i själva verket skulle det ha kostat ännu mer.

Tripp Mickle skiver i sin nya bok ”After Steve: How Apple became a trillion-dollar company and lost its soul” att Apple i sista stund tvingade igenom en sänkning av köpesumman på 200 miljoner dollar eller 1,4 miljarder kronor med 2014 års växelkurs, rapporterar Imore.

Orsaken var att artisten och Beats-grundaren Andre Romelle Young (Dr Dre) avslöjade affären innan avtalen var underskrivna. Han delade en video där han kallade sig själv ”den första miljardären inom hip-hop”. Tim Cook begärde ett möte med Dr Dre och företagets andra grundare Jimmy Iovine, men försäkrade duon om att Apple fortfarande ville genomföra affären – med lite rabatt.