Ytterligare en Apple-butik i USA tittar på att organisera sig fackligt. Närmare bestämt Apple Store i Towson Mall i Maryland.

Tidigare i år har även arbetarna vid Apple Store i Grand Central Terminal i New York City börjat samla in signaturer och en Apple-butik nära Atlanta, Georgia har skickat in det officiella pappersarbetet till National Labor Relations Board, NLRB.

The Washington Post skriver att arbetarna i Towson Mall i Maryland än så länge fått in signaturer från över 65 procent av de anställda och planerar att skicka in pappersarbetet till NLRB om några dagar.

Arbetarnas förhoppning är att detta ska ge dem mer att säga till om gällande saker som covid-19-säkerhet, arbetstider och ersättning.

Apple har inte kommenterat det hela.

Läs också: Uppgifter - Apple-anlitar antifack-jurister i New York