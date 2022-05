Tony Fadell brukar beskrivas som ”Ipods fader” och var chef för Ipod från starten och fram till efter Iphone-lanseringen, innan han lämnade Apple för att grunda Nest. Idag släpps hans nya bok ”Build: An Unorthodox Guide to Making Things Worth Making” och i samband med det har han delat en bild som kan vara intressant för Apple-fans.

These are various mockups of the iPod Nano, we explored every possibility - what if the screen was this big? What if the wheel was that big? What if there was no wheel? #BUILD #BUILDtreasurechest #Buildbook will be officially released tmrw May 3rd! https://t.co/NKMxGjoEgg pic.twitter.com/XMUHztyj2E