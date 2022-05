Ett utdrag ur den nya boken "After Steve: How Apple Became a Trillion-Dollar Company and Lost its Soul" av Tripp Mickle, som publicerats av The New York Times, innehåller nya uppgifter som kan ge insikt i varför Jony Ive valde att lämna Apple.

Tydligen ska det börjat skära sig när Jony Ive ville lansera Apple Watch som en lyxig modeaccessor med ett stort event som skulle kosta 25 miljoner dollar. Apples marknadsföringsteam ska ifrågasatt utgiften och argumenterat för att lanseringen av Apple Watch istället borde fokusera på smartklockans funktioner.

Apples vd Tim Cook ska tagit Jon Ives parti i slutändan men Jony Ive ska tydligen sagt till sina kollegor att debatten runt eventet och smartklockans marknadsföring varit de första gångerna som han kände att han inte fick något stöd på Apple. Något som ska ha varit börjat på slutet. Jony Ive ska inte heller uppskattat den ökade mängden chefsroller och att företaget fokuserade allt mer på tjänster än på hårdvara.

Jony Ive har sett över designen för kända Apple-produkter som Iphone, Ipad, Macbook och Imac. Han lämnade Apple 2019 för att starta sitt eget designföretag Loveform som har Apple som en av sina främsta kunder.