En trådlös powerbank, det kanske mest låter som en gimmick. Men det behöver inte vara så. Anker Powercore III Sense ser ut som vilken powerbank som helst. En rektangulär historia tillverkad av plast, som är försedd med en tygklädd ovandel där en logga avslöjar att den grejar trådlös laddning.

Betyg 4 av 5 Omdöme Med sitt utseende passar den utmärkt bredvid din rymdgrå Macbook Air där den fungerar som vilken qi-laddare som helst, men som du också kan slänga ned i ryggan när du är på språng. Vi hade gärna sett några tusen milliampere till, men man kan inte få allt. Tydligen. Positivt Laddar trådlöst

Throughput-laddning

Snygg Negativt Relativt dyr

10 000 mAh är aningen klent

Batteriet i Powercore III Sense är på 10 000 mAh, vilket är aningen klent, med tanke på att batteristorleken dagens telefoner ofta har runt 5-6 000 mAh. Men som en följeslagare på en resa där färdmedlet saknar möjlighet att ladda din telefon fungerar den alldeles utmärkt, även för en kortare campingtripp. Fyra stycken led-lampor indikerar i varje fall hur mycket ström som finns kvar.

Snygg och qi-laddning

Anker Powercore III Sense är försedd med en usb-a och en usb-c-kontakt. Du laddar upp den via usb-c. Vad som gör den perfekt för Iphone-användare (visst, den fungerar även för andra typer av telefoner), förutom att den matchar din Macbook Air, är att den stöder throughput-laddning trådlöst. Medan du laddar upp din Powercore III kan du alltså placera dina Airpods på den inbyggda qi-plattan samtidigt som du pluggar in din telefon via usb och laddar den. Vilket gör att du har en powerbank och en qi-laddare för skrivbordet i en och samma förpackning.

Den uppgivna totala effekten är upp till 18 watt fördelat på tre, men laddar du trådlöst får du nöja dig med betydligt mindre än så. Fast det spelar mindre roll om det är ett par Airpods som ska laddas.

Vi gillar att den har trådlös laddning, om inte annat för att den enkelt kan dubblera som en qi-laddare som du kan placera på lämplig plats i hemmet. Visst, det finns billigare qi-laddare, men de är inte portabla. Och visst, det finns powerbanks som har mer än dubbelt så många milliampere, men de är inte trådlösa.

Det går att rabbla för- respektive nackdelar i all evighet. Lång historia kort: vi gillar Anker Powercore III Sense. Och du får med en liten påse att lägga den i samt en usb-c-kabel.

Anker Powercore III Sense

Testad: Maj 2022

Kapacitet brutto: 10 000 mAh

Kapacitet netto: 7 000 mAh

Utgångar: 1 x usb-a, 1 x usb-c.

Storlek: 14,9 x 6,8 x 1,9 centimeter

Storlek kubik: 192,5 cm3

Vikt: 241 gram

Pris vid test: 550 kronor

mAh/kr: 18 mAh/kr

Pris: Kostar 550 kr hos Amazon Sverige