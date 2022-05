Uppdatering (2022-05-04):

Nu har Apple som utlovat lagt upp Behind the Mac: Skywalker Sound på sin officiella youtube-kanal.

Dokumentären är 16 minuter och 40 sekunder lång och kan ses här:

Anledningen till att dokumentären har lagts ut på Youtube i stället för Apple TV Plus är troligtvis att man inte vill hamna i en konflikt med konkurrenten Disney Plus.

Tidigare (2022-04-30):

Den 4 maj är det "Star Wars Day" och Apple meddelar nu att de kommer delta i firandet.

Närmare bestämt med en ny Behind the Mac-film, som kommer skildra hur Mac-datorer använts av Skywalker Sound för att skapa ljudeffekterna i Star Wars-universumet.

Apple har släppt en kort trailer för Behind the Mac-filmen och den fulla filmen kommer släppas 4 maj via Apples Youtube-kanal.

