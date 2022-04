Det tycks som att Apple har startat en ny offensiv i sin App Store mot gamla appar. I ett mejl som skärmavbildats och delats av ett gäng utvecklare med appar på App Store säger Apple att man kommer radera appen i fråga då den inte uppdaterats på en längre tid, skriver The Verge. Om appen uppdateras inom 30 dagar får den dock lov att vara kvar.

Flera utvecklare har protesterat mot förfarandet, och menar att spel kan vara aktuella och värdefulla även om de inte uppdaterats på en längre tid. En utvecklare kallar det för ett ”orättvist hinder mot indie-utvecklare” som kanske inte har tid eller resurser att hålla alla appar uppdaterade.

Redan 2016 började Apple varna för att man kommer börja radera ”övergivna” appar.

I feel sick. Apple just sent me an email saying they're removing my free game Motivoto because its more than 2 years old.



It's part of their App improvement system.



This is not cool. Console games from 2000 are still available for sale.



This is an unfair barrier to indie devs. pic.twitter.com/7XNcLfiEcR