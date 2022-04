Betyg 4 av 5

Omdöme

Ett litet externt ljudkort som kopplas in via usb-a till din Mac. Inga drivrutiner eller liknande behövs och det är sjukt enkelt att använda. Ljudkvaliteten är helt okej. Det enda som saknas är möjligheten att kunna ställa in ljudkortet på en mer detaljerad nivå.