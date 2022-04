De kallar sig Fruit Stand Workers Union – en ny facklig organisation som har börjat ta form bland butikspersonal på Apple Grand Central, den stora butiken som ligger i New Yorks största järnvägsstation.

Anställda har börjat samla in underskrifter för att ta till myndigheten National Labor Relations Board, som i sin tur kan ge klartecken till att hålla en omröstning bland hela personalen om att bilda ett fack och förhandla kollektivt om löner och förmåner.

Om de lyckas blir det den första Apple-butiken i USA med kollektivavtal.

Organisatörerna har som mål att förhandla upp minimilönen till 30 dollar per timme för all personal, bättre förmåner som pensionsinsättningar och semesterdagar, och ökad anställningstrygghet, skriver The Register.

Anställda vid Amazons enda distributionscentral i New York, JFK8 – ett enormt komplex på Staten Island – röstade nyligen för att bilda en fackförening.