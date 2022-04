Apple har beställt sex avsnitt av The Big Cigar, en verklighetsbaserad tv-serie som handlar om Black Panther-ledaren Huey P. Newton.

1974 anklagades Huey P. Newton för att ha mördat en sjuttonårig kvinna, något som gjorde att han flydde till Kuba och det skulle dröja tre år innan han vågade återvända till USA.

Rollbesättningen är inte helt spikad än, men det lutar åt att huvudrollen kommer spelas av André Holland, mest känd för sina roller i Moonlight och The Eddy.

The Big Cigar är resultatet av ett samarbete mellan Apple, Warner Bros Television och Epic, där det sistnämnda är ett produktionsbolag som stod bakom den hyllade antologiserien Little America som kan ses på Apple TV Plus.