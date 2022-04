Apple har beställt en ny tv-serie som handlar om den engelske stråtrövaren Dick Turpin som levde mellan 1705 och 1739.

Serien beskrivs som en äventyrskomedi och i huvudrollen ser vi Noel Fielding, mest känd för sina insatser i The Mighty Boosh och The Great British Bake Off.

Dick Turpin har varit föremål för flera filmer och tv-serier tidigare, varav den mest kända gestaltningen är den brittiska tv-serien med samma namn som sändes mellan 1979 och 1982.

Något datum för den nya serien har inte meddelats, men räkna med att det kan ta ett tag innan den dyker upp på Apple TV Plus.