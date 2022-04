Under 2019 ska Apple utforskat möjligheten att låta användare genomföra köp med hjälp av den digitala assistenten Siri. Inte helt olikt hur Amazon Alexa fungear, rapporterar The Information, via Macrumors.

Projektet ska dock stött på patrull delvis på grund av Apples stränga regler kring användardata som förhindrar Siri från att koppla en persons Apple ID med deras röstförfrågningar. Teamet bakom projektet kunde därefter inte hitta någon tillräckligt bra alternativ lösning för att bekräfta användares identitet så köp kunde genomföras.

Apples arbetslag ska tidigare stött på liknande problem med Siri, Apple Card och App Store. Enligt The Informations rapport ska de stränga reglerna komma från toppen av företaget som är orolig för att anställda ska kunna se användardata av fel anledningar och att den ska kunna kommas åt av hackare.

