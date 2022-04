Under fredagen live-sände Apple för första gången baseball för en amerikansk publik på sin streamingtjänst Apple TV Plus, men helt smidigt gick det inte, rapporterar The Verge. Tittare har klagat på både den tekniska kvaliteten med avbrott, liksom på kvaliteten på analysen från kommentatorena, både under och efter matchen.

Vissa ska ha gått så långt som att stänga av ljudet för att slippa ”distraherande” eller till och med ”off-topic-kommentarer” om ekorrar under matchens gång.

Läs mer! Premiär för baseboll på Apple TV Plus – men inte för svenskar

Det kan dock noteras att inte alla hade en dålig fredagskväll framför Apple TV Plus. Vissa tittare berömde istället en ”krispig bild” och att man slapp störande banner-annonser under matchen.