Batteriprocent i statusfältet

WWDC är bara ett par månader bort. Såvida inte ett dramatiskt avbrott från traditionen sker kommer Apple att förhandsvisa sina nya operativsystem – IOS 16, Ipad OS 16, Mac OS 13, TV OS 16 och Watch OS 9 – samtidigt som de lyfter fram de största nyheterna och förändringarna under deras keynote, som går av stapeln den 6 juni i år. Medan de av oss som följer Apple alltid blir alldeles till oss över ny hårdvara, är de här stora operativsystemuppdateringarna en lika stor grej, då der digitala livet för över en miljard människor kan komma att förändras, beroende på vad Apple väljer att göra med sin programvara.

Här är några av våra önskemål för IOS 16.

Interaktiva widgets

Med IOS 14 gjorde Apple en fullständig översyn av widgets. De ser bra ut, känns mer standardiserade och kan nu visas på din startskärm, tillsammans med app-ikoner.

Samtidigt gick de miste om något viktigt: interaktivitet. Widgets kan visuellt uppdateras med ny info, men om du trycker på den öppnas den tillhörande appen. Möjligheten att interagera med en widget finns inte längre.

Detta är särskilt frustrerande i fallet med appar som Apple Music, vars kontroller fungerar direkt från widgeten på Android, men inte gör något annat än öppnar Musik-appen på IOS.

Självklart måste vissa säkerhetsaspekter finnas. Ramverket för interaktiva widgets måste se till att du inte gör något, som att stänga av ditt hemlarm, med en oavsiktlig tryckning. Men det finns gott om utrymme för widgets att göra användbara saker utan att öppna appar stup i kvarten.

Är det bara vi som tycker att den borde ha grundläggande, funktionella musikkontroller?

Alltid på-skärm

Vi kommer att fortsätta be om detta tills Apple ger sig. Det finns ingen anledning till att en Iphone med oled-skärm inte alltid skulle kunna visa användbar information. Android-telefoner har haft det i evigheter.

Det borde åtminstone vara ett alternativ. Användare som är oroade över batteritid eller inbränning kan inaktivera det, även om en smart designad alltid på-skärm inte skulle medföra någon större risk för detta. Fråga bara Apple, som implementerade en alltid på-skärm på Apple Watch, deras mest batterikänsliga enhet.

Jag vill bara kunna se tid, datum och väder och få en känsla av vilka viktiga meddelanden som väntar på mig genom att titta på telefonen utan att behöva ta upp den. Är det för mycket begärt år 2022?

En enkel skärm som alltid är på med tid, datum och några ikoner vore trevligt. Alla Iphone med oled-skärm bör ha alternativet.

Förbättringar av låsskärmen

Med IOS 15 försökte Apple bekämpa minska meddelanden på låsskärmen genom att kondensera dem till en ”schemalagd sammanfattning”. I kombination med de nya fokuslägena, som döljer aviseringar under vissa aktiviteter, är meningen att du inte lika ofta ska bli överväldigad av appar som pockar på din uppmärksamhet.

Det är en bra idé, men det är snudd på värdelöst eftersom det kräver för mycket arbete att ställa in. Allt är ”opt-in”, användare måste sedan bestämma vilka appar som hör hemma i sammanfattningen, vilka fokuslägen de ska ha och hur de ska agera och så vidare. Vi har alltid kunnat hantera våra aviseringar, men de flesta använder nu standardinställningen för allt.

Jag skulle vilja se Apple välja ett annat tillvägagångssätt för att rensa upp låsskärmen. Låt användare dra ned aviseringspanelen om de vill se aviseringar och ge låsskärmen en enkel summering av hur många notiser som väntar. Frigör istället utrymme för annan användbar data som väder, batterinivåer för anslutna enheter (din Apple Watch är under 20 procent) eller annan enkla information.

Det finns mängder av sätt att göra låsskärmen mer användbar, men den enkla klockan och aviseringslistan känns som en kvarleva från det förflutna. Aviseringar har blivit ett vapen i ett eskalerande krig om vår uppmärksamhet – jag vill att Apple ger mig en skottsäker väst.

Redesign av appbibliotek

Appbiblioteket är en bra idé som introducerades i IOS 14. Den låter den dig ta bort sällan använda appar från dina olika hemskärmar, utan att behöva ta bort dem fysiskt från din Iphone. Men det är en icke intuitiv röra. Den är organiserar medels stelbent automatik att hantera mappar efter applikationstyp, plus att den inte alltid placerar appar i den grupp du tycker att den vara i.

Ännu värre är att de visas som stora mappar, där tre fullstora appar är ikoner (utan namn) som öppnar appen när du duttar, men den fjärde platsen visar upp till fyra andra appar som pyttesmå ikoner.

Hellre en enkel alfabetisk lista, liknande den när du trycker på sökfältet överst i appbiblioteket. Ge oss åtminstone möjligheten att göra en alfabetisk lista till standardvy, som Apple Watch har.

Appbiblioteket var en välkommen nyhet i IOS 14, men det behöver bli bättre.

Översyn av Homekit / ny Home-app

Hem-appen har ett föråldrat utseende och saknar all känsla för informationshierarki. Informationen och kontrollerna längst upp väljs automatiskt och kan inte redigeras, och varje enhet, oavsett typ, representeras av en identisk fyrkant.

Det är inte direkt uppenbart vad som händer när du duttar på en av dessa rutor eller vad som händer vid en lång dutt.

Hem-appen behöver göras om, med olika kontroller för olika typer av enheter. En enkel kontakt ska inte representeras och styras på samma sätt som din smarta belysning, som inte borde vara samma som den hos en termostat, som inte borde vara samma som din Homepod.

Även om det inte är IOS 16-relaterat måste Apple göra en större push hos tillverkarna för att lägga till Homekit-stöd, kanske till och med betala dem för att göra det om det behövs. Det finns alldeles för många smarta hemmet-prylar som stöder Alexa eller Google Assistent, men som inte är kompatibla med Homekit.

Oavsett vilken smarta hemmet-pryl du har, representeras den av en fyrkant.

Fler standardalternativ för appar

Du kan ställa in en standardapp för e-post eller webbläsare på Iphone, något som gått att göra sedan IOS 14. Det är en bra början, men det är precis just bara det, en början.

Vi borde kunna ställa in standardappar för musik och podcast. När vi ber Siri att spela något ska vi inte behöva ange appnamnet varje gång (eller hoppas på att det fungerar). Detsamma gäller med meddelandehantering – låt meddelandeappar ha ett ramverk för att associera användar-id:n med våra systemkontakter, så när jag säger ”Hej Siri, skicka ett meddelande till mamma” vet den att använda Whatsapp eller vad som helst, istället för meddelanden.

Apple skulle kunna göra mer för att tillhandahålla standardalternativ för appar, utöver webbläsare och e-post. Kalender, kartor och väder är alla bra kandidater att börja med.

Sideloading (jo, tjena!)

Debatten om Apples App Store-policy har pågått i flera år och kommer att fortsätta lika länge till.

På Mac OS använder Apple Gatekeeper och certifikatsignering för att säkerställa att appar inte innehåller skadlig kod. Utvecklare skickar in appar till Apple för att bli ”notarieförda”, som sedan kan distribueras på webben på vilket sätt utvecklaren vill.

Något liknande skulle kunna fungera för IOS. Användare skulle behöva att aktivt välja att installera appar utanför App Store, naturligtvis med en efterföljande orkan av varningar om risken med att detta. Appar skulle förmodligen behöva gå igenom fler tekniska hinder för att bli notarieförda än vad som krävs för Mac, för att se till att de använder rätt ramverk för saker som platsåtkomst och sekretessinställningar.

Med andra ord bör Apple tillåta installation av alla Iphone-appar som uppfyller deras säkerhetsregler.

Naturligtvis kommer inget av detta någonsin att ske förrän ny lagstiftning kräver det. Men det här är en önskelista, inte en ”trolig att hända”-lista.

Vi ska vara ärliga, Apple implementerade några riktigt fina förbättringar av Siri i IOS 15. Vi fick äntligen offline-möjlighet, vilket snabbar upp saker och ting och förbättrar integriteten. Siri blev också smartare, mer pålitlig och är nu mycket bättre på att förstå vad som visas på skärmen för att reagera på det.

Men det är fortfarande en bra bit kvar. Det går inte en dag när jag inte frågar Google Assistent något som jag får ett bra svar på, och sedan – av nyfikenhet – fråga Siri, som misslyckas alldeles för ofta.

Siri är definitivt bättre, men blir inte bättre tillräckligt snabbt.

Tvåfaktorsautentisering

När du loggar in på en app eller en webbplats, får du en kod för tvåfaktorsautentisering (2FA) via ett textmeddelande, då dyker den upp i tangentbordets förslagsfält med koden. Dutta på den för att automatiskt skriva in koden och du är klar!

Det är en lysande funktion som sparar tid från att hoppa fram och tillbaka mellan Meddelande-appen, samtidigt som du ska komma ihåg ett gäng siffror. Men den är begränsad till sms-baserade koder, vilket inte alltid är det säkraste alternativet. Sim-jacking, nummeromdirigeringstjänster och andra attacker kan äventyra sms-baserade textmeddelanden.

Jag skulle uppskatta om Apple tillhandahöll ett ramverk för engångs-lösenordsgenerering för appar som Authy, Google Authenticator, Step Two med flera, så att de säkert kan visa koden på samma plats i tangentbordets förslagsfält, när en app eller webbplats begär en kod.

Hur bra skulle det inte vara om ”Från Meddelanden” även kunde inkludera andra appar för engångslösenkod?

Batteriprocent i statusfältet

När vi fick Face ID förlorade vi en stor del av statusfältet och Apple tog bort möjligheten att visa batteriprocent. Visst, du kan se det när du sveper nedåt i Kontroll Center, men vem vill göra det?

Jag vet att det är trångt om plats där uppe med Truedepth-modulen, men det måste finnas ett enkelt sätt att låta oss se batteriprocent igen, särskilt med rykten om att flärpen försvinner med iPhone 14 Pro.

Kom tillbaka, vi saknar dig!

Översatt och bearbetad av Petter Ahrnstedt