Jag har lätt att drabbas av miljöångest, det kommer och går i vågor. Det går åt helsike med planeten och vad kan lilla jag göra åt det? Det är klart jag sopsorterar och tänker igenom mina resor noga. Jag försöker äta mer ekologiskt och vegetariskt. Som teknikälskare och prylnörd försöker jag minska hemmets energiförbrukning och kör numera elbil. Men så står jag ändå där med ont i magen ibland.

Jag blev så glad här i veckan när det visade sig att jag hjälper till på fler sätt än jag aktivt visste om, på ett så enkelt sätt som att använda vissa appar. Det finns faktiskt en hel del gott med all teknik vi använder idag – och det är det ju värt att lyfta fram som motvikt till alla negativa nyheter.

Jag fick chansen att lyssna på några entreprenörer som med sina respektive appar fokuserar på att skapa positiv förändring i både smått och stort.

Vi slänger exempelvis fruktansvärt mycket mat, globalt går ungefär 40 procent av all mat till spillo. Det är ju fruktansvärt att tänka på samtidigt som jag vet att det finns alldeles för många som går hungriga. Med appar som Too Good to Go får jag chansen att rädda en del av maten som annars skulle gå till spillo och gör alltså en god gärning för planeten och min plånbok på samma gång. En av grundarna kallade lösningen för en trippel-win. Sånt gör mig innerligt glad.

Men också spel kan göra gott. Jag är ett stort fan av Ustwo Games och för varje nedladdad eller såld kopia av deras spel Alba planerar de ett träd på bland annat Madagaskar. Mangroveträden som planteras där är riktigt bra på att fånga upp koldioxid, upp till fem gånger bättre än tropiska skogar. Jag får spela ett grymt spel och bidrar på ett litet men meningsfullt sätt.

Jag fick också ett nytt app-tips jag delar direkt vidare till er. Svenskutvecklade Milkywire presenterade sig. Appen låter dig stötta och följa små gräsrotsorganisationer som på konkreta sätt försöker rädda planeten. Ett fantastiskt sätt att komma riktigt nära projekten som gör nytta här och nu.

Mitt i allt mörker finns det glimtar av ljus. Tack och lov. Nu ska jag gå ett nytt varv till återvinningen.