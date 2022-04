Om en utvecklare idag höjer priset på en prenumeration på App Store tillfrågas du som kund om du vill fortsätta prenumerera. I framtiden kanske du bara får en varning om att priset höjs istället.

Utvecklaren Max Seelemann noterade nyligen på Twitter att han fick upp en sådan varning om en kommande prishöjning för sin Disney Plus-prenumeration, och Tech Crunch har nu fått bekräftelse från Apple att företaget testar detta.

Testet inkluderar appar i olika kategorier från utvecklare av olika storlek från olika delar av världen. ”Vi tror att ändringen kommer vara bra för både utvecklare och användare” säger en talesperson för Apple till sajten.

Många utvecklare hoppas säkert på att slippa förlora prenumeranter efter prishöjningar på det här sättet, men vad det positiva skulle vara för användare har vi svårt att se.

