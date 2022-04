Vill du återuppleva 1990-talet kan du numera köra två klassiska versioner av Mac OS direkt i webbläsaren, detta via sajterna system7.app och macos8.app.

De båda sajterna har skapats av Mihai Parparita och baseras på Mac-emulatorn Basilisk II.

Utöver själva operativsystemet kan du köra ett antal utvalda program, däribland gamla versioner av Microsoft Word och Adobe Photoshop.

Dessutom kan du spela en drös klassiska spel som Battle Chess, Dark Castle och Glider. Du får emellertid vara beredd på att det kan uppstå ett antal oväntade fel, vilket gör upplevelsen lite extra realistisk.

En annan kul detalj är att du kan importera och exportera filer på egen hand, detta via Downloads och Uploads i mappen The Outside World. Där kan du även spara dina filer om så önskas.

Mer information om projektet finns på bloggen Persistent.info.