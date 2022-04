Apple låter meddela att man tänker göra en tv-serie av Dark Matter, en hyllad science fiction-bok som skrivits av Blake Crouch.

Tv-serien kommer att handla om Jason Dessen, en fysikprofessor som plötsligt hamnar i en alternativ verklighet när han tar en promenad på Chicagos gator.

I huvudrollen ser vi Joel Edgerton och de fyra första avsnitten kommer att regisseras av Louis Leterrier, mest känd för Netflix-serien Lupin.

Den första säsongen av Dark Matter består av nio avsnitt och kommer troligtvis att få premiär någon gång under 2023.

Sedan tidigare finns det flera scifi-serier på Apple TV Plus, däribland For All Mankind, Foundation och Invasion.