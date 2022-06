Apple har nu släppt den första trailern för den kommande miniserien Black Bird som baseras på memoarboken ”In with the Devil: A Fallen Hero, a Serial Killer, and a Dangerous Bargain for Redemption” av James Keene och Hillel Levin.

Så här ser den ut:

Miniserien handlar om hur den dömda knarklangaren Jimmy Keene får chansen att gå fri om han kan få den misstänkta mördaren Larry Hall att avslöja vad han gjort av flera försvunna flickor.

Jimmy Keene spelas av Taaron Egerton och Larry Hall av Paul Walter Hauser. I andra roller syns Sepideh Moafi, Greg Kinnear och nyligen avlidna Ray Liotta.

Black Bird kommer ha premiär 8 juli på Apple TV Plus.

Läs också: Apple släpper dokumentärserie om dinosaurier