Apple har slagit streamingrivalen Netflix. Företagets drama ”Coda” vann i natt priset för bästa film på Oscarsgalan i Los Angeles. Netflix ”The power of the dog” var länge favorittippad.

Filmens regissör och manusförfattare Siân Heder vann även priset för bästa manus från en förlaga, och Troy Kotsur vann bästa manliga biroll. Det är första gången en döv manlig skådespelare vinner en Oscar (Marlee Matlin som spelar hans fru i Coda vann priset för bästa kvinnliga huvudroll 1987 och var den första döva personen att vinna en Oscar).

”Coda” vann därmed i alla tre kategorier filmen var nominerad.

Andra vinnare på galan var bland annat Will Smith och Jessica Chastain för bästa huvudroll, Jane Campion för bästa regi (”The power of the dog”), ”Drive my car” för bästa internationella film och ”Encanto” för bästa animerade långfilm. ”Dune” vann sex priser, nästan alla de filmtekniska kategorierna.