Enligt analysfirman Display Supply Chain Consultants (DSCC) har Apples nya Macbook Pro 14 och 16 tum utkonkurrerat alla andra laptops med avancerade skärmar – oled eller miniled – och står nu ensamt för över hälften av denna marknad, rapporterar 9 to 5 Mac.

Innan lanseringen av de nya Macarna bestod segmentet i princip uteslutande av laptops med oled-paneler från olika tillverkare. Marknaden för dessa hade stått ganska still en tid men växte rejält under 2021 redan innan Apples lansering. Hela segmentet växte därmed med över 600 procent under året.

Apples miniled-bestyckade Macbook Pro stod för 54 procent av denna marknad fjärde kvartalet 2021 och beräknas enligt DSCC hamna kring 50 procent under innevarande kvartal.

Det har gått rykten om att Apple planerar att använda miniled i ytterligare modeller som nästa Macbook Air och en ny större Imac, men åsikterna går isär om när det kan vara aktuellt.