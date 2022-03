Om du beställer ett exemplar av Apple Studio Display får du en meterlång Thunderbolt-kabel med på köpet, men om du vill ha längre kablar än så behöver du ha gott om pengar på ditt konto.

En flätad Thunderbolt 4 Pro-kabel på 1,8 meter kostar nämligen 1 595 kronor, medan varianten på 3 meter kostar 1 995 kronor.

Enligt Apples webbplats erbjuder kablarna stöd för dataöverföring i upp till 40 gigabit per sekund via Thunderbolt 3, Thunderbolt 4 och usb 4 respektive upp till 10 gigabit per sekund via usb 3.1 Gen 2 samt DisplayPort-videoutsignal (HBR3) och laddning upp till 100 watt.

Kabeln på 1,8 meter kan beställas redan nu, medan kabeln på 3 meter släpps vid en senare tidpunkt.