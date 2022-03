Apple och Major League Baseball (MLB) meddelar nu att de tar "Friday Night Baseball" till Apple TV Plus.

Två matcher kommer livesändas via Apple TV Plus på fredagarna under den reguljära säsongen, tillsammans med matchernas för- och eftershower. Sändningarna kommer starta i samband med att årets säsong drar igång 31 mars.

Friday Night Baseball kommer finnas på Apple TV Plus i USA, Kanada, Australien, Brasilien, Japan, Mexiko, Puerto Rico, Sydkorea och Storbritannien. Tjänsten kommer utökas till fler länder vid ett senare datum.

Baseball-fans i USA och Kanda kommer också ha tillgång till en 24/7 livestream som visar repriser av MLB-matcher, nyheter, analyser, höjdpunkter, klassiska matcher med mera.