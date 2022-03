Apples vårevent är sällan de mest spännande eventen under Apples årscykel av olika tillställningar. Vissa år får vi nöja oss med en ny Iphone SE, typ. Andra år kommer bara ett pressmeddelande med ett par nya eller uppdaterade produkter.

Ibland kommer det också större nyheter, som förra året då vi fick se en helt ny Imac. Den 8 mars håller Apple ett nytt vårevent, den här gången med undertiteln ”peek performance”. Rykten om vad som komma skall är en sak (det kan du läsa mer om här). Vad vi faktiskt vill se är en annan. Så här tänker vi oss att eventet kan bli – om vi får bestämma.

Läs mer! Apples mars-event 2022 – nyheterna som kan visas upp

Låt oss snabbspola: Sedvanliga uppdateringarna

Det har pratats om en ny Iphone SE, kanske med 5G. Förmodligen med en ny processor under huven. Iphone SE brukar ge mycket pang för pengarna, och det gillar vi. Men spännande är den inte, så låt oss snabbspola vidare genom den här första delen av eventet.

En ny budget-Ipad lär vi också få se, men hur spännande är det? Vill Apple tråka ut oss lite mer lär de säkert också visa någon ny trailer för någon ny serie på Apple TV Plus. Säkert The Problem with Jon Stewart, och något mer.

Men vi vet ju alla att vi inte är här för att kolla på trailers, så låt oss snabbspola vidare till…

2022 års Macbook Air?

M2 i flera olika produkter!

Efter mer än ett år med M1 skulle det sitta fint om Apple visade upp nya M2-processorn. Det finns nämligen massor med Apple-prylar som skulle kunna begåvas med den. Som en helt ny Macbook Air, med ny design. En sådan får gärna gästa Apples marsevent.

Även Macbook Pro 13 tum, den gamla modellen, lär utrustas med en ny M2-processor (även om Apple egentligen bara borde skrota den här modellen).

Och såklart, se till uppdatera Imac 24 tum med den nya M2-processorn så är det gjort i samma veva.

Sist och minst – låt oss få se en ny Mac Mini. Nuvarande modell med en M2-processor torde väl vara mer eller mindre given, men låt oss också få se en tjuvtitt på vad som har talats om som en high end-modell.

Och så tjuvtitten…

Peek performance? Om eventets underrubrik verkligen ska betyda något, låt det handla om en verklig tjuvtitt på nästa generation Imac Pro! Apples M1 Pro samt M1 Max finns ju redan redo. Nu kan vi bara önska att Apple också har själva chassiet, nya Imac Pro redo för detta. Imac Pro är den produkt som verkligen skulle kunna höja intressegraden för detta event.

Det finns också en ännu häftigare tjuvtitt att göra: Mac Pro – klart vi vill se den redan nu! Mac Pro är fortfarande det stora frågetecknet i Appels chipp-resa från Intel till Apple Silicon. Ännu vet ingen hur en Mac Pro med Apple-chipp kommer se ut, inte ens bilder, skisser, eller ritningar har läckt från Apple eller dess underleverantörer.

Samtidigt har Apple också lovat att "chipp-resan" ska vara genomförd år 2022 – så vad väntar vi på? Jo, WWDC. En så pass proffs- och utvecklarfokuserad produkt kan Apple vilja släppa just på en utvecklarkonferens. Men även Apple kan överraska – ännu lite till kan vi väl få drömma om en marslansering?

Då kommer vi aldrig igen kalla Apples mars-event för trista, vi lovar.