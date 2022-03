Apple låter meddela att man har beställt en ny miniserie som handlar om Benjamin Franklin, författaren och vetenskapsmannen som var en av personerna som lade grunden för USA som nation.

Huvudrollen ska spelas av Michael Douglas, en av de största stjärnorna i Hollywood sedan lång tid tillbaka.

Miniserien baseras på den prisbelönta boken A Great Improvisation: Franklin, France, and the Birth of America av Stacy Schiff och är ett samarbete mellan ITV Studios America och Apple Studios.

Med tanke på att inspelningarna inte ens har påbörjats lär det dröja ett bra tag innan serien kan visas på Apple TV Plus.