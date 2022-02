Ett tydligt vårtecken är att Apple släpper nya färger på sina Iphone-skal, och precis det verkar vara på väg att hända. Läckta bilder har publicerats på Twitter av vad som verkar vara nya Magsafe-skal för Iphone 13 i silikon, rapporterar 9 to 5 Mac.

De nya färgerna är gul, orange, en ny ton av blå samt grön. Följer Apple sina tidigare mönster lär skalen släppas någon gång i mars, kanske efter ett marsevent.

Läs också! Apple-event och nya lanseringar 2022 – detta har vi att se fram emot

iPhone new MagSafe Silicone Cases, probably this is the spring collection#Apple #AppleRumor #iPhone #iPhone13 #MagsafeCases pic.twitter.com/6M60zKTnQR