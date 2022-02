Portabla datorer brukar ofta ha en egen skärm, men inte i detta koncept. Apple har tagit fram (och patenterat) ett koncept med ett tangentbord som har ett inbyggt Mac OS. Idén är beskriven i flera olika varianter, där en design har en tangentbordsbas som också fungerar som värmeavledning.

Som vanligt betyder ett enskilt patent inte att Apple per automatik har konkreta planer på att faktiskt lansera det som en produkt, men en intressant tanke är det onekligen. Konceptet upptäcktes först av Patently Apple. Det ansöktes om av Apple redan i augusti 2020, och publicerades av US Patent Office under veckan.