Ukrainas vice premiärminister Mykhailo Fedorov har under fredagen skrivit ett brev till Apples vd Tim Cook med en vädjan om att sluta sälja sina produkter i Ryssland, samt att blockera App Store i landet. Det skriver bland annat Macrumors.

Fedorov skriver bland annat att ”sådana aktioner kommer motivera den unga och aktiva populationen i Ryssland att proaktivt hindra den skamlösa militära aggressionen”.

Brevet finns att läsa i sin helhet i Fedorovs Twitter-inlägg. Det är inte känt huruvida Tim Cook har svarat på brevet.

I’ve contacted @tim_cook, Apple's CEO, to block the Apple Store for citizens of the Russian Federation, and to support the package of US government sanctions! If you agree to have the president-killer, then you will have to be satisfied with the only available site Russia 24. pic.twitter.com/b5dm78g2vS