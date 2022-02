Den amerikanska rapparen Ye (tidigare Kanye West) skriver på Instagram att hans kommande album "Donda 2" inte kommer släppas på vare sig Apple Music, Amazon Music, Spotify eller Youtube.

Enligt Ye kommer albumet istället släppas på hans egen plattform, Stem Player, en musikspelare som säljs via stemplayer.com och kostar 200 dollar, motsvarande cirka 1879 kronor.

Hårdvaran är framtagen i samarbete med Kano Computing och ska även låta användare justera låtarnas sång, trummor, bas, effekter, med mera.Det innehåller också en mp3-spelare. Stem Player släpptes ursprungligen i samband med det första Donda-albumet under 2021.

"Idag får artister knappt 12 procent av pengarna som industrin tjänar. Det är dags att befria musiken från det här förtryckande systemet. Det är dags att ta kontroll och bygga vårt eget," skriver Ye på Instagram.

"Donda 2" är planerad att släppas 22 februari. I dagsläget ska 67 000 Stem Players finnas tillgängliga och 3000 nya enheter ska tillverkas varje dag.

Värt att nämna är att under 2016 sa Kanye West att hans album The Life of Pablo aldrig skulle släppas utanför streamingtjänsten Tidal men gjorde det en månad senare.

