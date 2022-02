Apple låter meddela att The Big Conn, en dokumentärserie i fyra delar kommer visas på Apple TV Plus i maj.

The Big Conn berättar historien om Eric C. Conn, en åklagare i Kentucky som lyckades lura till sig en halv miljard dollar från den amerikanska staten.

Serien kommer att åtföljas av en podd där vi får veta mer om Eric C. Conns liv i lyx och ta del av exklusiva intervjuer med de inblandade personerna.

I sammanhanget kan nämnas att The Big Conn, Cha Cha Real Smooth, WeCrashed, They Call Me Magic och Shining Girls kommer premiärvisas på filmfestivalen SXSW nästa månad.