Om vi ​​vet något om IOS som plattform är det att om du vill använda appar måste du ladda ned dem från App Store – något som fortsätter att vara kontroversiellt. Iphone och Ipad har aldrig varit plattformar definierade av en kombination av appar godkända av Apple och tredjepartsappar från allehanda utvecklare.

Men vad händer om så skulle bli fallet? Eftersom lagstiftare och myndigheter nu har Apple och dess App Store-praxis i sina sikten är det fullt möjligt att någon kommer att tvinga Apple att tillåta appar på plattformen, utan att de går via App Store.

Och tänk om konsekvensen av detta skulle vara att det förbättrade App Store och IOS-upplevelsen för användarna?

Den enda affären i stan

Visst är det skönt att ha monopol. Men det ökar också pressen. Varje App Store-beslut Apple tar är betydelsefullt eftersom det inte finns något alternativ. Om en utvecklare lägger ett år på att bygga en IOS-app och inte blir godkänd, då finns det inga alternativ. År av slit kan rinna ut i sanden.

Tänk på all negativ publicitet du har läst angående App Store. Appar som nekas, utvecklare som är missnöjda och klagar. När varje beslut om godkännande inte längre är en dödsdom minskar situationens allvar. Det som en gång var en artikel om hur Apple förstörde någons verksamhet, av godtyckliga skäl, är nu bara Apple som vägrar att vara någons marknadsföringspartner. Det gör det till en mindre intressant nyhet – och det är bra för Apple.

Om utvecklare inte behöver fokusera på att bli godkända betyder det också att de kan vara mer villiga att bygga vågade och intressanta appar, något som idag är alldeles för riskabelt. Att fortsätta finnas på App Store skulle dock förbli målet för de flesta utvecklare. Men kontentan är att fler saker är möjligt om allt-eller-inget-spelet försvinner.

Att tillåta sideloading kan öppna Iphone och Ipad för appar som är mer vågade och originella.

I en sådan värld, där en app som inte blir godkänd av App Store inte längre innebär konkurs, kan Apple också känna sig fria att justera sina egna regler ännu mer. Apple har ägnat mer än ett decennium åt att försöka balansera reglerna för App Store, samtidigt som hoten om dålig publicitet hänger över dem. Apples app-granskning har fått ryktet att vara en nyckfull och drakonisk process, men Apple har förmodligen godkänt många appar som inte fallit granskarna på läppen – antingen för att de inte orkar ta strid eller för att de är oroliga att det kommer att begränsa nyttan av IOS.

Om App Store förlorar sin exklusivitet kan de skärpa sina regler. De kan till och med avvisa skumma utvecklare, stoppa bluffappar och helt sonika avvisa vissa typer av appar helt och hållet. Apple agerar som om dagens App Store bara tillhandahåller en kurerad plattform, men så är det inte – Apple är domare, jury och bödel.

Trevligt, men inte nödvändigt

Om du vill se hur IOS App Store kan se ut i en icke-exklusiv framtid, kika då på Mac App Store. Till skillnad från Mac App Store är IOS App Store centrum för IOS-upplevelsen och har varit det sedan dagen den lanserades. Jag kan inte föreställa mig att det inte kommer att förbli så, även om det gick att ladda ned appar från andra sajter.

Mac App Store å andra sidan är helt enkelt inte är nödvändig. Vill du inte ha din app i Mac App Store? Lugnt, Apple bryr sig inte.

Men är det verkligen så? Apple ägnar stor tid åt appar som inte finns i Mac App Store. Under de senaste åren har de kontaktat utvecklare som inte finns i butiken, frågat dem varför så inte är fallet och har till och med justerat såväl policy som teknik för att få in dem. Apple har uppfunnit helt nya app-rättigheter för att få in mer komplexa appar i Mac App Store.

Det är ett användbart sätt att få feedback. Apple kikar på Mac-plattformen, ser vad som är intressant och justerar sedan (om de vill) Mac OS och Mac App Store-reglerna för att få in appen/tekniken i butiken. Föreställ dig samma sak på IOS.

Och om Apple bestämmer sig för att de inte vill eller kan finna ett sätt att få en viss app att fungera i Mac App Store? Det är lugnt. Mac drar nytta av många appar som Apple inte kan eller vill ha i Mac App Store. Mac förblir en kraftfull plattform, även om vissa appar inte är en officiell del av Apples världsbild.



Mac App Store-modellen ger Apple mer flexibilitet än Iphone App Store.

Hot och möjlighet

Varje gång det pratas om en värld där IOS-appar kan installeras på ett sätt som inte involverar App Store, dyker frågan om säkerhet upp. Apple skrev till och med en hel vitbok om hotet från sideloading.

Apple har inte fel. Sideloading skulle göra IOS till en mindre säker plattform. Användare skulle förmodligen behöva inaktivera flera säkerhetsfunktioner och se skrämmande varningar poppa upp på skärmen under processen. Men under de senaste åren har Apple byggt in nya mekanismer i Mac OS för att göra det säkrare, även om programvaran inte kommer från Mac App Store. Mac-datorer kan ställas in för att köra appar endast från Mac App Store eller från andra källor.

Apple kan fortfarande utöva en viss grad av kontroll över en Mac-app som inte är från App Store. Appar som är signerade av en registrerad utvecklare, som passerat genom ett Apple-kontrollerat "notariesystem" anses vara mindre säkra än en App Store-app – men säkrare än en osignerad app av tvivelaktig härkomst. Det finns en således en bra medelväg här, där Apple inte agerar dörrvakt, utan istället tvingar användaren att sänka sina säkerhetsinställningar, varnar dem första gången en dylik app installeras och sedan blockerar appen och/eller utvecklaren om det visar sig att den är farlig eller skadlig.

Visst, det är inte lika säkert som IOS idag, men det är ingen dålig kompromiss.

Apple verkar vara fast beslutna att till varje pris bekämpa förändringar av sin App Store-modell. Ändå kan dagen komma då företaget inser att de måste kompromissa – eller kanske kommer de att påtvingas en kompromiss. Apple lär utan tvekan anse att det är något de vill undvika till varje pris. Och det kan faktiskt medföra något bra.

Originalartikel översatt och bearbetad av Petter Ahrnstedt