Apple låter meddela att man har beställt en ny dokumentärserie från den hyllade filmskaparen Cary Joji Fukunaga.

Serien heter Omnivore och handlar om hur mat har påverkat mänskligheten både politiskt, religiöst och kulturellt.

Som berättare hör vi ingen mindre än René Redzepi, mästerkocken som sett till att Noma i Köpenhamn har utsetts till världens bästa restaurang vid fem tillfällen.

I sammanhanget kan nämnas att Cary Joji Fukunaga även har fått i uppdrag att regissera Masters of the Air och Playtone, två påkostade tv-serier som kommer att visas på Apple TV Plus så småningom.