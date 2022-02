För såväl privatpersoner, loppisar, marknader som mindre butiker har Swish blivit ett måste. Köpare slipper ta med kontanter överallt, säljare slipper växla in kontanterna. Köpare kan glömma börsen hemma och ändå köpa en ta med-kaffe, små butiker slipper betala dyra kortavgifter till bankerna. Win-win. Swish är en succé.

Förra veckan kom något som faktiskt, i alla fall på sikt, kan komma att utmana Swish i Sverige. Apples nya Tap to pay låter företag ta emot pengar från kunder, trådlöst via Iphone. Och det verkar vara lika enkelt som namnet antyder. Håll Iphone nära en annan, och överför pengar via nfc-chippet.

Återigen gör Apple det man är bäst på, att nyttja det stora ekosystem av produkter man har för att skapa något riktigt attraktivt. Det finns en miljard aktiva Iphone-enheter i världen. Plötsligt kan (nästan) alla dessa förvandlas till en betalterminal. Utan att skaffa separat hårdvara.

Med denna skala kan Tap to pay snabbt bli något att räkna med, även i Sverige.

Eller? Nja, än så länge kan bankernas Swish fortsätta regera ensamt här. Tap to pay är ingen Swish-dödare.

1. Bara business

Tap to pay ska lanseras senare i år, men då bara för företag. Styrkan med Swish är ju att vem som helst kan använda det. Dela på notan med en kompis, betala för loppisfyndet – eller gör en inbetalning till Skatteverket. Swish funkar för det mesta – mellan privatpersoner, företag och till och med myndigheter.

Det här är en punkt som lär hindra Tap to pay från att slå större i Sverige.

2. Högre systemkrav

Tap to pay fungerar bara med Iphone XS och senare. Swish fungerar på nästan alla mobiler, såväl IOS som Android. IOS 10.0 eller Android 5.0 räcker.

Apple brukar inte vara särskilt intresserade av plattformsagnostiska lösningar, så Swish lär regera vidare i Sverige ett tag till.

3. Bara i USA

Viktigast av allt är att Tap to pay hittills bara fungerar i USA, och Apple har som brukligt inte presenterat någon plan för att ta det till fler länder.

Om Apple Card är någon sorts indikation på hur snabbt Tap to pay kan komma hit, ja då lär vi få vänta länge. Apple Pay dröjde också länge, delvis för att bankerna tvekade om att ge stöd. Idag är den tjänsten i alla fall brett lanserad även här i Sverige.

Swish sitter säkert

Men den historiken är det en enkel gissning att vi pratar om år snarare än om månader, innan vi får se Tap to pay även här.

Trots det finns det anledning att hoppas på funktionen. Tap to pay verkar enklare än Swish. Vi slipper öppna en separat app, och slipper en separat auktorisering via Bank ID.

Om Tap to pay blir lika enkelt som Apple Pay – och om alla kan använda det, även mellan privatpersoner – kan Swish få en utmanare i Apple.

Men det är många men. Tills vidare är Swish ohotad etta bland digitala betalningar.