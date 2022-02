Apple har nu givit grönt ljus till den nya tv-serien The New Look. En thriller som utspelar sig under nazisternas ockupation av Paris under andra världskriget när Coco Chanels tid på modetronen går mot sitt slut samtidigt som Christian Dior gör entré.

The New Look skrivs, produceras och regisseras av Todd A. Kessler (Bloodines, Damages, The Sopranos). I huvudrollerna syns som Ben Mendehlsohn (Rogue One, Bloodline) som Christian Dior och Juliette Binoche (The English Patient, Chocolat) som Coco Chanel.

Det är just nu oklart när produktionen för The New Look kommer dra igång. Det är också okänt när thrillerserien kommer ha premiär.

